Négociation BlackRock, Inc. - BLK CFD
À propos de BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc. (BlackRock) est une société de gestion de placements. BlackRock propose une gamme de services d'investissement et de gestion des risques aux clients institutionnels et de détail du monde entier. Sa plateforme diversifiée de stratégies d'investissement actives (alpha) et indicielles (bêta) dans toutes les classes d'actifs permet à la société d'adapter les résultats d'investissement et les solutions d'allocation d'actifs pour ses clients. Son offre de produits comprend des portefeuilles mono et multi-actifs investissant dans des actions, des titres à revenu fixe, des alternatives et des instruments du marché monétaire. Ses produits sont proposés directement et par l'intermédiaire d'intermédiaires dans une gamme de véhicules, y compris des fonds communs de placement ouverts et fermés, des fonds négociés en bourse iShares (ETF), des comptes séparés, des fonds de placement collectif et d'autres véhicules de placement en commun. Elle propose son système d'investissement Aladdin, ainsi que des services de gestion des risques, d'externalisation, de conseil et de technologie, aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires de gestion de patrimoine sous le nom de BlackRock Solutions.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- Adresse55 E 52nd St, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés18400
- CEOLaurence Fink