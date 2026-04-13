Négociation Bioventus Inc. - BVS CFD
À propos de Bioventus Inc.
Bioventus Inc est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements cliniquement et peu invasifs qui engagent et améliorent le processus naturel de guérison du corps. Le portefeuille de produits de la société comprend le traitement des douleurs articulaires dues à l'arthrose et la préservation des articulations, les substituts de greffe osseuse et le traitement des fractures par voie mini-invasive. Le traitement des douleurs articulaires dues à l'arthrose et la préservation des articulations sont axés sur l'orthopédie. Ses substituts de greffes osseuses (BGS) offrent un portefeuille de produits comprenant des allogreffes de tissus humains et des produits synthétiques. Ses produits BGS peuvent être utilisés en conjonction avec tout implant de fixation orthopédique et de fusion vertébrale. Ils sont conçus pour améliorer les taux de fusion osseuse à la suite d'une fusion vertébrale et d'autres chirurgies orthopédiques et réduire la nécessité d'utiliser l'os du patient.