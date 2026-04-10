Négociation Biomerieux - BIM CFD
À propos de BioMerieux SA
BIOMERIEUX SA est une société basée en France qui est spécialisée dans le domaine du diagnostic in vitro pour des applications médicales et industrielles. La Société conçoit, développe, fabrique et vend des systèmes utilisés dans les applications cliniques, comme pour le diagnostic de la tuberculose, des infections respiratoires, entre autres, et dans les applications industrielles, telle que l'analyse des échantillons industriels ou environnementaux. La Société offre également à ses clients des services connexes comme l'installation et l'entretien des instruments, et la formation des utilisateurs des produits. BIOMERIEUX SA opère à travers ses nombreuses filiales dans plusieurs pays, comme bioMerieux Deutschland GmbH, bioMerieux Austria GmbH, Advencis, bioMerieux Benelux SA / NV, ainsi que BioFire Diagnostics Inc., chromID CARBA SMART et la nouvelle boîte de Pétri bi-plaque.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- Adresse5, rue des Aqueducs, CRAPONNE, France (FRA)
- Employés13076
- CEOAlexandre Merieux