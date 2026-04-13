Négociation Bentley Systems, Incorporated - BSY CFD

À propos de Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated est un fournisseur de logiciels pour l'ingénierie des infrastructures, permettant le travail des praticiens de l'ingénierie civile, structurelle, géoprofessionnelle et végétale, de leurs entreprises de réalisation de projets et des propriétaires exploitants d'infrastructures. Il permet des flux de travail numériques à travers les disciplines d'ingénierie, les équipes de projet distribuées, des bureaux au terrain, et à travers les facteurs de forme informatique, y compris les ordinateurs de bureau, les serveurs sur site, les services natifs en nuage, les appareils mobiles et les navigateurs Web. Elle offre des solutions aux entreprises et aux professionnels tout au long du cycle de vie de l'infrastructure. Elle offre une gamme de produits et de services, tels que la gestion de l'information sur le cycle de vie des actifs, la fiabilité des actifs, l'analyse des ponts, la conception de bâtiments, la conception civile, la construction, les jumeaux numériques, l'ingénierie géotechnique, l'hydraulique et l'hydrologie, la conception de mines, la simulation et l'analyse de la mobilité, la conception d'usines, la livraison de projets, la modélisation de la réalité et de l'espace, l'analyse des structures et le détail des structures.