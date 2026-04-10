Négociation Beiersdorf AG - BEI CFD

À propos de Beiersdorf AG

Beiersdorf Aktiengesellschaft est une société de biens de consommation basée en Allemagne, se consacrant à la production de produits d'hygiène personnelle et la fabrication de produits cosmétiques. La Société opère à travers deux secteurs : Consommateurs et tesa. Le segment d'affaires Consommateur propose des produits de soin pour la peau et la beauté, tels que des crèmes pour la peau, des crèmes pour le visage, le corps et les mains, des sticks pour les lèvres, des déodorants, des savons, des shampoings et autres pansements, entre autres. Le portefeuille de marques comprend NIVEA, Eucerin et La Prairie, qui constituent les principales marques de la Société, ainsi que des marques régionales et locales, telles que Hansaplast, Labello, Florena et Hidrofugal, entre autres. Le secteur d'activité tesa est impliqué dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits auto-adhésifs et de solutions pour l'industrie, les entreprises artisanales et les consommateurs sous la marque tesa. La Société possède également son propre département de recherche et développement. Beiersdorf AG est active dans plus de 150 filiales à travers le monde. Elle est détenue majoritairement par maxingvest ag.