Négociation Becton Dickinson - BDX CFD
À propos de Becton Dickinson and Co
Becton, Dickinson and Company (BD) est une société mondiale de technologie médicale engagée dans le développement, la fabrication et la vente d'une gamme de fournitures médicales, d'appareils, d'équipements de laboratoire et de produits de diagnostic. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d'activité : BD Medical, BD Life Sciences et BD Interventional. Le segment BD Medical produit une gamme de technologies et d'appareils médicaux qui sont utilisés pour aider à améliorer la prestation des soins de santé dans divers contextes. BD Medical se compose de diverses unités commerciales, notamment des solutions d'administration de médicaments, des solutions de gestion des médicaments, des soins du diabète et des systèmes pharmaceutiques. Le segment BD Life Sciences fournit des produits pour la collecte et le transport en toute sécurité d'échantillons de diagnostic, ainsi que des instruments et des systèmes de réactifs pour détecter une gamme de maladies infectieuses, d'infections nosocomiales et de cancers. Le segment BD Interventional fournit des produits de spécialité vasculaire, urologique, oncologique et chirurgicale.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- AdresseOne Becton Drive, FRANKLIN LAKES, NJ, United States (USA)
- Employés75000
- CEOThomas Polen