Négociation Baxter International - BAX CFD
À propos de Baxter International Inc
Baxter International Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, propose un portefeuille de produits de soins de santé essentiels. Les segments de la Société comprennent les Amériques (Amérique du Nord et du Sud), l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l'APAC (Asie-Pacifique) et Hillrom. Les segments Amériques, EMEA et APAC fournissent un portefeuille de produits de soins de santé essentiels, y compris des thérapies de dialyse aiguë et chronique ; solutions IV stériles; systèmes et dispositifs de perfusion; thérapies nutritionnelles parentérales; anesthésiques inhalés; produits pharmaceutiques génériques injectables; et produits hémostatiques et scellants chirurgicaux. Le segment Hillrom fournit des solutions de soins numériques et connectées et des outils de collaboration, notamment des systèmes de lits intelligents, des technologies de surveillance et de diagnostic des patients, des dispositifs de santé respiratoire et des équipements de pointe pour l'espace chirurgical. Les produits de la Société sont utilisés par les hôpitaux, les centres de dialyse rénale, les maisons de repos, les centres de réadaptation, les cabinets médicaux et par les patients à domicile sous la supervision d'un médecin.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- Adresse1 Baxter Pkwy, DEERFIELD, IL, United States (USA)
- Employés60000
- CEOJose Almeida