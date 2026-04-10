Négociation Basf SE - BASd CFD
À propos de BASF SE
BASF SE est une entreprise chimique basée en Allemagne. La Société opère à travers six segments, qui comprennent les produits chimiques, les matériaux, les solutions industrielles, les technologies de surface, la nutrition et les soins et les solutions agricoles. Le segment des produits Chimique comprend les divisions Pétrochimie et Intermédiaires. Le segment Matériaux est composé des divisions Matériaux Performance et Monomères. Le segment Solutions industrielles comprend les divisions Dispersions & Pigments et Produits chimiques de performance. Le segment Technologies de surface comprend les divisions Catalyseurs, revêtements et produits chimiques de construction. Le segment Nutrition et soins comprend les divisions Produits chimiques d'entretien et Nutrition & sante. Le segment Solutions agricoles comprend la division Solutions agricoles, qui se concentre sur la fourniture de produits de protection des cultures et de semences.
- IndustrieChemicals - Commodity
- AdresseCarl-Bosch-Str. 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Germany (DEU)
- Employés111047
- CEOKurt Bock