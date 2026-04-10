Négociation Bankinter, S.A. - BKT CFD
À propos de Bankinter SA
Bankinter, S.A. est une institution financière basée en Espagne (la Banque) dont l'activité principale se trouve dans le secteur bancaire. Les activités de la Banque sont divisées en quatre segments commerciaux : Banque commerciale, qui offre des comptes courants, dépôts à terme, la gestion de placements et des conseils, ainsi que des prêts hypothécaires, entre autres, à des clients individuels ; Services bancaires aux entreprises, qui fournit des services financiers aux petites et moyennes entreprises, sociétés et organismes gouvernementaux ; Finances des consommateurs, qui se concentre sur des prêts personnels et des services de carte de crédit par le biais de Bankinter Consumer Finance EFC, et Autre, qui inclut les comptes d'épargne en ligne, entre autres. La Société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales, telles que Bankinter Gestion de Activos SGIIC, Hispamarket SA, Bankinter Capital Riesgo SGECR SA et Bankinter Sociedad de Financiacion SAU.
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- AdressePs De La Castellana, 29, MADRID, MAD, Spain (ESP)
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- CEOMaria Dolores Dancausa Trevino