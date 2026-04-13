Négociation Bank of Nova Scotia - BNS CFD

À propos de Bank of Nova Scotia

La Banque de Nouvelle-Écosse est une banque internationale et un fournisseur de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. La Banque offre une gamme de conseils, de produits et de services, y compris les services bancaires personnels et commerciaux, la gestion de patrimoine et la banque privée, les services bancaires aux entreprises et d'investissement et les marchés des capitaux. Ses secteurs comprennent les Services bancaires canadiens, qui offrent une gamme de conseils financiers et de solutions bancaires aux clients de détail, aux petites entreprises, aux entreprises et à la gestion de patrimoine au Canada; Services bancaires internationaux, qui offre une gamme de produits financiers, de solutions et de conseils aux clients de détail et commerciaux dans certaines régions à l'extérieur du Canada; les Services mondiaux et marchés, qui fournit des services bancaires aux entreprises, des services bancaires d'investissement, des marchés de capitaux et des solutions de transactions bancaires, et Autres, qui représentent de petits groupes opérationnels, y compris la trésorerie du groupe.