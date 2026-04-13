Négociation Ball - BLL CFD

À propos de Ball Corporation

Ball Corporation est un fournisseur d'emballages en aluminium basé aux États-Unis. La société se concentre sur la fourniture d'emballages en aluminium pour les industries des boissons, des soins personnels et des produits ménagers. Les produits d'emballage durables et en aluminium de la société sont produits pour diverses utilisations finales et sont fabriqués dans des installations du monde entier. Elle fournit également des technologies et des services aérospatiaux et autres à des clients gouvernementaux et commerciaux au sein de son segment aérospatial. Les segments de la Société comprennent les emballages de boissons, l'Amérique du Nord et centrale ; emballages de boissons, Europe, Moyen-Orient et Afrique (emballages de boissons, EMEA) ; emballages de boissons, Amérique du Sud et aérospatiale. Elle produit des engins spatiaux, des instruments et des capteurs, des systèmes et des composants de radiofréquence, des solutions d'exploitation de données et une gamme de technologies et de produits de pointe qui permettent la prévision météorologique et la surveillance du changement climatique. Il fournit des solutions aux entreprises multinationales de boissons, de soins personnels et de produits ménagers.