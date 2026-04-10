Négociation Balfour Beatty PLC - BALF CFD

À propos de Balfour Beatty plc

BALFOUR BEATTY PLC est une société d'infrastructure qui fournit des services d'entretien, de mise à niveau et de gestion aux infrastructures de transmission, de services publics, et routières et ferroviaires. La société opère dans trois segments : le segment des services de construction, qui est impliqué dans la construction physique d'un actif ; le segment des service de soutien, qui est impliqué dans le soutien d'actifs ou de fonctions existants, tels que l'entretien et la rénovation des actifs, et le segment des investissements dans les infrastructures, qui est impliqué dans l'opération d'acquisition et la cession d'actifs d'infrastructure, tels que les routes, les hôpitaux, les écoles, les logements pour étudiants, les logements militaires, les déchets et la biomasse, les réseaux de transport offshore et d'autres concessions. Son segment des investissements dans les infrastructures comprend également la division du développement de logement. Elle exploite des entreprises de construction au Royaume-Uni et aux États-Unis. Son segment des services de soutien gère, met à jour et entretient également les infrastructures nationales.