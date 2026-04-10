Négociation BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC - BGSgb CFD
À propos de Baillie Gifford Shin Nippon PLC
BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY est une fiducie d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la Société est de réaliser la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des petites entreprises japonaises. La Société investit principalement dans des titres de petites entreprises japonaises avec soit la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires inférieur à environ 150 milliards de Yens. La Société peut investir dans des fonds communs domiciliés au Royaume-Uni et à l'étranger, y compris les fiducies de placement cotées au Royaume-Uni qui investissent principalement dans des titres japonais. Lors de l'acquisition, un maximum de 15 % des actifs bruts de la Société sont investis dans ces sociétés ou fonds. La Société investit dans un éventail de secteurs, tels que la consommation discrétionnaire, les biens de consommation, l'énergie, les services financiers, les soins de santé, les industries, la technologie de l'information, les matériaux, les services de télécommunications et les services publics. Baillie Gifford & Co Limited est le gestionnaire d'investissement de la Société.
- IndustrieUK Investment Trusts
- AdresseCalton Square, 1 Greenside Row, EDINBURGH, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEO