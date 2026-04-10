Négociation BAE Systems plc - BA. CFD
À propos de BAE Systems plc
BAE Systems plc est une société de défense, aérospatiale et sécurité. La Société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur Systèmes électroniques comprend les activités électroniques de la société aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le secteur Cyber & Intelligence comprend les activités Intelligence & Sécurité basées aux États-Unis et Intelligence Appliquée qui se trouve au Royaume-Uni. Elle englobe les activités cybernétiques, sécurisées des gouvernements et des activités de sécurité financière et commerciale de la Société. Le secteur Plateformes et services (États-Unis), qui exerce ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède, produit des véhicules de combat, des armes et des munitions. Le secteur aérien comprend les activités aériennes de la Société basées au Royaume-Uni pour les marchés européens et internationaux, les programmes américains et ses activités en Arabie saoudite et en Australie, ainsi que sa participation dans la coentreprise MBDA Holdings SAS (MBDA). Le secteur Maritime comprend les activités maritimes et terrestres de la Société situées au Royaume-Uni.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseStirling Square, 6 Carlton Gardens, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés90500
- CEOThomas Arseneault