Négociation Babcock International Group PLC - BABl CFD

À propos de Babcock International Group PLC

Babcock International Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services d'ingénierie. La Société se concentre sur les marchés, y compris la défense, les services d'urgence aérienne et le nucléaire civil, la prestation de services et la gestion d'actifs au Royaume-Uni et à l'étranger. Ses segments de reporting comprennent la marine, la terre, l'aviation et le nucléaire. Le segment Marine offre des services de maintien en vie des sous-marins, des navires et des infrastructures navales. Le segment Terre fournit la gestion de flotte de véhicules, des supports d'équipement et une formation pour les clients militaires et civils du monde entier. Le segment Aviation propose des services d'ingénierie aux clients de la défense et des civils dans le monde entier, y compris la formation des pilotes, le soutien des équipements, la gestion de la base aérienne et l'exploitation des flottes d'aviation fournissant des services d'urgence et offshore. Le segment nucléaire fournit des services d'ingénierie à l'appui du programme et des projets de déclassement, de la formation et du soutien à l'exploitation, de la gestion du programme de construction et de la conception et de l'installation.