Négociation B2Holding - B2I CFD
À propos de B2holding ASA
B2holding ASA est une Société basée en Norvège, se concentrant principalement sur le secteur des services financiers. La Société opère comme fournisseur de solutions de dette pour les banques et les fournisseurs institutionnels. La Société est active dans cinq segments, à savoir: Achat de titres de créances, Recouvrement de créances, Information en matière de crédit, Recouvrement de créances pour autrui, Crédit à la consommation. Le segment Achat de dette est impliqué dans les portefeuilles d'emprunt, en particulier les prêts non performants (NPL). Le segment Recouvrement de la dette offre des collections optimales grâce à des solutions à l’amiable ou à des processus juridiques. Le secteur de l'information en matière de crédit offre des informations sur le crédit en tant que service via Creditreform en Lettonie. La collection de créances pour autrui offre une collecte de dettes pour le compte de clients. Le secteur Consumer Lending offre des services de prêt. La Société fonctionne sur le marché danois par l’intermédiaire de Nordic Debt Collection A / S (Nodeco).
- IndustrieFinancials - Specialty
- AdresseStortingsgaten 22, 7th floor, OSLO, Norway (NOR)
- Employés2037
- CEOHarald Thorstein