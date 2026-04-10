Négociation B&M European Value Retail PLC - BME CFD

À propos de B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail S.A. est une Société de portefeuille du groupe, basé au Royaume-Uni. La Société est spécialisée dans la vente au détail au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle opère dans deux segments : le segment de détail au Royaume-Uni, qui comprend des épiceries et des détaillants de marchandise générale et le segment de détail allemand. Elle vend à une gamme de produits d'épicerie et des biens de consommation rapides dans ses magasins B & M. Ses produits de grande consommation incluent les produits suivants : produits de bricolage et de décoration, articles ménagers, alimentaires, confiserie, boissons gazeuses, alcool et articles de toilette et produits saisonniers. Elle vend des produits hors-épicerie sous différentes catégories, telles que les articles ménagers, les fournitures électriques, les produits de jardinage, les jouets et articles de soins pour animaux de Société. Ses produits d'épicerie sont les aliments à température ambiante, les boissons et les produits de confiserie. Elle fonctionne également dans les catégories suivantes : sports et loisirs, maison et vie quotidienne, produits quotidiens essentiels, papeterie, vêtements et chaussures, cadeaux, produits pour bébé et carburant/combustibles de chauffage. Ses marques comprennent Duracell, Kellogg, Coca-Cola et Nestlé, entre autres.