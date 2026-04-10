Négociation Ayvens SA - AYV CFD
À propos de Ald SA
ALD SA, anciennement ALD International SA, est une société basée en France dont l'activité principale est la location de voitures particulières. La Société se concentre sur la fourniture de solutions de financement et de gestion de véhicules. La Société offre des services de financement, d'approvisionnement, de logistique, de location de véhicules, de location de contrats et de gestion de flotte. Il fournit des services aux secteurs industriels et commerciaux. La Société exploite une chaîne d'agences à travers la France. La Société est une filiale de Société Générale SA.
- IndustrieGround Freight & Logistics (NEC)
- Adresse1-3 rue Eugene et Armand Peugeot, REUIL-MALMAISON, France (FRA)
- Employés6696
- CEODiony Lebot