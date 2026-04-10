Négociation Axis Bank GDR - AXB CFD

À propos de Axis Bank GDR

Axis Bank Limited (la Banque) est une société basée en Inde qui est engagée dans les services bancaires et financiers. Les secteurs de la Banque comprennent la trésorerie, la banque de détail et la banque d'entreprise/de gros. Le secteur de la trésorerie comprend les investissements dans la dette souveraine et d'entreprise, les actions et les fonds communs de placement, les opérations de négociation, les opérations sur produits dérivés et les opérations de change, et offre une unité centrale de financement. Le secteur de la banque de détail comprend les prêts aux particuliers et aux petites entreprises par l'intermédiaire du réseau de succursales et d'autres canaux de distribution, en fonction de l'orientation, de la nature du produit, de la granularité de l'exposition et du montant de celle-ci. Le segment Corporate/Wholesale Banking comprend les relations avec les entreprises qui ne sont pas incluses dans la banque de détail, les services de conseil aux entreprises, les placements et les syndications, les évaluations de projets, les services liés aux marchés des capitaux et les services de gestion de trésorerie. Il offre également des activités para-bancaires, y compris la distribution de produits de tiers et d'autres transactions bancaires.