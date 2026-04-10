Négociation Avnet - AVT CFD
À propos de Avnet
Avnet, Inc. est une entreprise mondiale de solutions technologiques qui commercialise, vend et distribue des composants électroniques provenant de fabricants de composants électroniques, notamment des semi-conducteurs, des composants d'interconnexion, passifs et électromécaniques, ainsi que d'autres composants intégrés et embarqués. Les principaux groupes opérationnels de la société sont Electronic Components (EC) et Farnell. EC dessert une variété de marchés allant de l'automobile au médical en passant par la défense et l'aérospatiale. EC offre également une gamme d'options de soutien à la clientèle tout au long du cycle de vie du produit, y compris la conception clé en main et personnalisée, la chaîne d'approvisionnement, l'introduction de nouveaux produits, la programmation, la logistique et les services après-vente. Le groupe opérationnel Farnell soutient principalement les clients à faible volume et distribue une gamme de portefeuilles, y compris des kits, des outils, des composants électroniques, des composants d'automatisation industrielle et des produits de test et de mesure aux ingénieurs et aux entrepreneurs, principalement par le biais d'un canal de commerce électronique.