Négociation Aviva PLC - AV. CFD
À propos de Aviva plc
Aviva plc est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni qui propose des produits et services d’assurance vie, d’assurance dommages et de gestion d’actifs. Aviva Investors fournit des services de gestion d’actifs à Aviva et à des clients externes. Ses segments comprennent le Royaume-Uni et l'Irlande; France; Pologne; Italie; Canada; Asie; Aviva Investors et les autres activités du groupe. Elle distribue les produits à ses clients particuliers, groupes et entreprises, directement et via un réseau d'intermédiaires et de partenaires.
- IndustrieLife & Health Insurance (NEC)
- AdresseSt. Helens, 1 Undershaft, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés22062
- CEOAmanda Blanc