Négociation Avalonbay Communities - AVB CFD

À propos de Avalonbay Communities

Avalonbay Communities, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). Les secteurs d'activité de la société comprennent les communautés établies, les autres communautés stabilisées et les communautés en développement/redéveloppement. La société est engagée dans le développement, le redéveloppement, l'acquisition et la gestion de communautés d'appartements en Nouvelle-Angleterre, dans la zone métropolitaine de New York/New Jersey, dans le Mid-Atlantic, dans le sud-est de la Floride, à Denver, dans le Colorado, dans le nord-ouest du Pacifique et dans le nord et le sud de la Californie. Elle se concentre sur les zones métropolitaines de ces régions. La société obtient généralement la propriété d'une communauté d'appartements en développant une nouvelle communauté sur un terrain vacant ou un terrain avec des améliorations qu'elle rase, ou en acquérant une communauté existante. En sélectionnant les sites à développer ou à acquérir, la société se concentre sur les emplacements situés à proximité des centres d'emploi en expansion, des zones de loisirs, des divertissements, des magasins et des restaurants.