Négociation Aurora Cannabis Inc. - ACBca CFD
À propos de Aurora Cannabis Inc
Aurora Cannabis Inc. est une entreprise canadienne de cannabis médical. Les principaux secteurs d’activité stratégiques de la Société sont axés sur la production, la distribution et la vente de cannabis au Canada et à l’échelle internationale. La Société s’efforce d’offrir ses produits de cannabis au marché mondial du cannabis médical, au marché du cannabis à usage grand public et aux marchés mondiaux du cannabidiol (CBD) dérivés du chanvre. La société offre des variétés de produits infusés de cannabis sous diverses marques qui comprend Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, AltaVie, MedReleaf, CanniMed, Whistler et ROAR Sports. Son portefeuille de produits comprend le cannabis séché, l’huile de cannabis, les gels mous, les bandes orales de dissolution, les comestibles, les vaporisateurs et les chocolats infusés de cannabis.
- IndustrieAlternative Medicine
- Adresse4818 31 Street East, EDMONTON, AB, Canada (CAN)
- Employés1643
- CEOMiguel Martin