Négociation Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. - A3M CFD
À propos de Atresmedia Crprcn de Mds de Cmncn SA
Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A. est une société basée en Espagne se consacrant principalement à la diffusion télévisée. Les activités de la Société sont réparties en trois secteurs : Télévision, notamment via la diffusion par l'intermédiaire de son réseau de chaînes, Antena 3, Neox, Nova, Atresseries et LaSexta ; Radio, dédié à la radiodiffusion sur un certain nombre de stations de radio, notamment Onda Cero, Europa FM et Melodia FM, et Autres, qui offre des services de publicité, de production de films cinématographiques et téléfilms, ainsi que des événements promotionnels, entre autres. La Société diffuse ses programmes en Espagne, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, entre autres.
- IndustrieBroadcasting
- AdresseAvda. Isla Graciosa, 13, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MAD, Spain (ESP)
- Employés2569
- CEOJose Creuheras Margenat