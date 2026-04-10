Négociation Atos - ATOp CFD
À propos de Atos SE
Atos SE, anciennement Atos Origin SA, est une société basée en France qui fournit des services informatiques. Elle comprend quatre divisions : Services gérés, Intégration de systèmes, Consulting et Services technologiques, HTTS et Services spécialisés. La division Consulting et Services technologiques inclut la transformation rentable et des solutions adaptées à chaque secteur d'activité. La division Intégration de systèmes englobe Software-as-a-Service. La division Services gérés administre et transforme toutes les opérations informatiques des clients de la société, dont la gestion de l'ensemble de leurs systèmes d'information et de traitement des données. La division High-Tech Services Transactionnels (HTTS) et Services spécialisés comprend la création de services de paiement électronique, tels que l'émission, l'acquisition, les solutions de paiement par carte et non-bancaires, et le traitement, ainsi que la gestion des infrastructures informatiques pour les clients, dont les centres de données, le soutien informatique, les parcs de serveurs et les systèmes de communication réseau. Elle fonctionne par l'intermédiaire d'Engage ESM Ltd et de zData Inc, entre autres. La Société est également partenaire de l'Université d'Oxford.
- IndustrieIT Services & Consulting (NEC)
- AdresseRiver Ouest 80 quai Voltaire, BEZONS, France (FRA)
- Employés109135
- CEOBertrand Meunier