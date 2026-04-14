Négociation Astellas Pharma Inc. - 4503 CFD
À propos de Astellas Pharma Inc
Astellas Pharma Inc est une société basée au Japon principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. La Société exploite principalement le segment d'activité Produits Pharmaceutiques. Les principaux produits comprennent XTANDI, BETANIS, MIRABETRIC, BETMIGA et les nouveaux produits ZOSPATA, EVERENZO et ENHOLTUMAB VEDOTIN, entre autres.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- Adresse2-5-1, Nihombashihon-cho, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés15455
- CEOYoshihiko Hatanaka