Négociation Ashland Global - ASH CFD
À propos de Ashland Global
Ashland Global Holdings Inc. est une société d'additifs et de matériaux de spécialité. La société sert des clients dans une large gamme de marchés de consommation et industriels, y compris les adhésifs, les revêtements architecturaux, la construction, l'énergie, l'alimentation et les boissons, les nutraceutiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Les segments de la société comprennent les sciences de la vie, les soins personnels, les additifs de spécialité et les produits intermédiaires. Le secteur des sciences de la vie comprend les produits pharmaceutiques, la nutrition, les produits nutraceutiques, les produits chimiques agricoles, les matériaux avancés et les produits chimiques fins. Les soins personnels comprennent les produits biofonctionnels, les conservateurs, les soins de la peau, les soins solaires, les soins bucco-dentaires, les soins capillaires et les produits ménagers. Specialty Additives comprend des additifs rhéologiques et des additifs améliorant les performances destinés aux marchés des revêtements, de la construction, de l'énergie, de l'automobile et de divers secteurs industriels. Intermédiaires : production de butanediol (BDO) et de dérivés connexes, y compris la n-méthylpyrrolidone.