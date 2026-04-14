Négociation Asahi Group Holdings, Ltd. - 2502 CFD
À propos de Asahi Group Holdings Ltd
Asahi Group Holdings, Ltd. est une société holding basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de spiritueux, de boissons et d'aliments au Japon et sur les marchés étrangers. La Société exerce ses activités dans cinq segment d'activité. Le segment des Boissons Alcoolisées est impliqué dans la fabrication et la vente de boissons alcoolisées, telles que la bière, la bière à faible teneur en malt, le shochu et le whisky, ainsi que dans la restauration et le commerce de gros. Le segment des Boissons est impliqué dans la fabrication et la vente de boissons gazeuses. Le segment Alimentaire est impliqué dans la fabrication et la vente d'aliments et de médicaments. Le segment International est impliqué dans la fabrication et la vente de bière et d'autres produits alcoolisés, ainsi que des boissons non alcoolisées. Le segment Autres est engagé dans le secteur de la logistique.
- IndustrieBeverages - Brewers
- AdresseAsahi Beer Headquarter Bldg., SUMIDA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés30020
- CEOAkiyoshi Koji