Négociation Artivion Inc - AORT CFD
À propos de Artivion Inc
Artivion, Inc. (Artivion), anciennement CryoLife, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société se concentre sur le développement de diverses solutions qui répondent aux défis des chirurgiens cardiaques et vasculaires dans le traitement des patients souffrant de maladies aortiques. Les quatre groupes de produits de la société comprennent les endoprothèses aortiques et les greffes d'endoprothèses, les valves cardiaques prothétiques, les allogreffes cardiaques et vasculaires cryopréservées et les mastics chirurgicaux. Les allogreffes cardiaques et vasculaires cryoconservées d'Artivion aident à restaurer les opérations chirurgicales pour les adultes et les enfants. Elle offre des scellants chirurgicaux par le biais du produit BioGlue. Ses solutions de remplacement chirurgical de la valve aortique comprennent les valves cardiaques aortiques On-X et l'allogreffe de valve pulmonaire CryoValve SG pour la procédure de Ross. Les solutions de valves mitrales de la société comprennent Chord-X pour la réparation de la valve mitrale et On-X Mitral Heart Valve. Les solutions auxiliaires cardiaques et vasculaires d'Artivion fournissent un support complémentaire pour les procédures chirurgicales cardiaques et vasculaires du patient.