Négociation Archer Daniels Midland - ADM CFD
À propos de Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Company est une entreprise d'origine et de transformation agricole. La Société propose une alimentation humaine et animale durable. Elle est engagée dans le développement de solutions durables dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des alternatives biosourcées aux matériaux et carburants produits à partir de produits pétroliers. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d'activité : Services agricoles et oléagineux, solutions de glucides et nutrition. Le secteur Services agricoles et graines oléagineuses comprend les activités liées à l'origine, au marchandisage, au transport et au stockage des matières premières agricoles, ainsi qu'au broyage et à la transformation ultérieure des graines oléagineuses en huiles végétales et tourteaux protéiques. Le segment Carbohydrate Solutions est engagé dans la mouture humide et sèche du maïs et du blé et dans d'autres activités. Le segment Nutrition dessert divers marchés finaux, notamment les aliments, les boissons, les suppléments nutritionnels, les aliments pour animaux et les prémélanges pour le bétail, l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie. Elle est également engagée dans la fourniture de produits alimentaires et salés.
- IndustrieFood Processing
- Adresse77 West Wacker Drive, Suite 4600, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés41000
- CEOJuan Luciano