Négociation Apache - APA CFD
À propos de APA Corp (US)
APA Corporation est une société de portefeuille énergétique. La Société opère par l'intermédiaire de ses filiales : Apache Corporation et APA Corporation Suriname. Elle explore et produit du pétrole et du gaz. Les segments de production de la Société comprennent les États-Unis, le désert occidental de l'Égypte et la mer du Nord et le Suriname au Royaume-Uni. Les activités et les intérêts de la société aux États-Unis sont concentrés dans le bassin permien. La Société comprend également des actifs dans l'East Texas Eagle Ford/Austin Chalk, la côte du Golfe et le golfe du Mexique. L'Égypte comprend les actifs conventionnels terrestres situés dans le désert occidental de l'Égypte ; et la mer du Nord, qui comprend les actifs offshore basés au Royaume-Uni. Le Suriname inclut les activités d'exploration offshore.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- Adresse2000 Post Oak Blvd, Suite 100, HOUSTON, TX, United States (USA)
- Employés2253
- CEOStephen Riney