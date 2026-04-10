Négociation Aon PLC - AON CFD

À propos de Aon PLC

Aon PLC est une société mondiale de services professionnels. La société fournit des conseils et des solutions à ses clients dans les domaines du risque, de la retraite et de la santé. Elle offre une valeur ajoutée distinctive à ses clients grâce à des solutions de gestion des risques et de productivité du personnel. Ses principaux produits et services comprennent des solutions de risques commerciaux, des solutions de réassurance, des solutions de retraite, des solutions de santé et des services de données et d'analyse. Les solutions de risques commerciaux comprennent le courtage de détail, les cyber-solutions, le conseil en risques globaux et les captives. Les solutions de réassurance comprennent la réassurance par traité et facultative et les marchés de capitaux. Les solutions de retraite comprennent la retraite de base, le conseil en investissement et le capital humain. Les solutions de santé comprennent le courtage en santé et en avantages sociaux et les échanges de soins de santé. Les services de données et d'analyse comprennent Affinity, Aon InPoint et ReView. La société se concentre sur divers segments de marché, notamment les particuliers, les entreprises de taille moyenne et les entreprises mondiales.