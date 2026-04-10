Négociation AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. CFD
À propos de AO World PLC
AO WORLD PLC est un détaillant en ligne de produits électriques. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : la vente au détail en ligne d'appareils électroménagers aux clients du Royaume-Uni, et la vente au détail en ligne d'appareils électroménagers nationaux à des clients en Europe (hors Royaume-Uni). La Société offre plus de 5 500 unités de gestion des stocks au Royaume-Uni, environ 2 000 en Allemagne et plus de 600 aux Pays-Bas. La Société offre une gamme de services auxiliaires, tels que les options de financement de la clientèle, un service de déballage et de recyclage, des packs de soins de produits et des services d'élimination et de communication. Au Royaume-Uni, la Société exerce ses activités dans environ trois catégories : Grands Appareils Ménagers, Petits Appareils Ménagers et Audiovisuel. Le marché des Grands Appareils Ménagers offre des appareils intégrés, tels que les lave-vaisselle. Le marché des Petits Appareils Ménagers comprend les petits appareils, la préparation des aliments et le nettoyage du sol. Le marché de l'Audiovisuel comprend la télévision, l'audio, les décodeurs, les lecteurs de disques numériques polyvalents et de Blu-Ray.
- IndustrieConsumer Electronics Retailers
- AdresseAo Park, 5A the Parklands, Bolton, United Kingdom (GBR)
- Employés3916
- CEOJohn Roberts