Négociation Annaly Capital Management - NLY CFD
À propos de Annaly Capital Management, Inc.
Annaly Capital Management, Inc. est un gestionnaire de capital diversifié avec des stratégies d'investissement dans le financement hypothécaire et les prêts aux entreprises du marché intermédiaire. La Société détient un portefeuille d'investissements liés à l'immobilier, y compris des certificats de transfert hypothécaire, des obligations hypothécaires garanties, des titres de transfert de risque de crédit, d'autres titres. La Société exploite trois groupes d'investissement, dont Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group et Annaly Middle Market Lending Group. Annaly Agency Group investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires d'agence (mbs) garantis par des hypothèques résidentielles. Annaly Residential Credit Group investit dans des actifs hypothécaires résidentiels hors agence au sein des marchés de produits titrisés et de prêts complets. Annaly Middle Market Lending Group fournit des financements aux entreprises du marché intermédiaire soutenues par du capital-investissement, en se concentrant principalement sur la dette senior dans certains secteurs.
- IndustrieFinancials - Specialty
- Adresse1211 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés171
- CEODavid Finkelstein