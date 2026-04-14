Négociation Analog Devices, Inc. - ADI CFD

À propos de Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. est une société de semi-conducteurs. La Société conçoit, fabrique, teste et commercialise un portefeuille de solutions, notamment des circuits intégrés (CI), des logiciels et des sous-systèmes qui exploitent les technologies de traitement des signaux analogiques, à signaux mixtes et numériques. Ses produits comprennent des convertisseurs de données, des amplificateurs, des systèmes de gestion de l'alimentation, des circuits intégrés de radiofréquence (RF), des processeurs de bord et d'autres capteurs. Les circuits intégrés de la société sont conçus pour répondre à une gamme d'applications de traitement du signal dans le monde réel. Son portefeuille de produits IC comprend à la fois des produits à usage général utilisés par une gamme de clients et d'applications, ainsi que des produits spécifiques à des applications conçus pour des marchés cibles spécifiques. L'offre de produits de la société comprend plus de 75 000 unités de stockage (SKU) qui peuvent être regroupées en diverses catégories générales, telles que les signaux analogiques et mixtes, la gestion de l'alimentation et la référence, les amplificateurs/RF et micro-ondes, les capteurs et actionneurs, et le traitement numérique du signal. et les produits système (DSP).