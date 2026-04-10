Négociation AMS OSRAM - AMS1 CFD
À propos de ams OSRAM AG
ams AG est une société basée en Autriche œuvrant dans l'industrie des semi-conducteurs. Elle conçoit et produit des micro-puces analogiques intégrées et offre des services et conseils dans les domaines de la gestion de l'alimentation, les capteurs, les interfaces capteurs et le divertissement mobile. La Société fournit ses produits et services aux clients dans les marchés des communications, industriels, des technologies médicales et de l'automobile. La Société divise ses activités en deux segments d'activité : Produits et fonderie. Le secteur d'activité de produits se compose de la consommation et communications, industrie et médical, ainsi que des domaines de marché de l'automobile et fabrique des capteurs, tels que des capteurs complémentaires de semi-conducteurs d'oxyde métallique pour des données environnementales. Le secteur d'activité de fonderie comprend le domaine du Service Complet de Fonderie qui offre la fabrication sous contrat de technologies de circuit intégré analogique. La Société exploite des filiales en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Inde, en Chine, en Corée et aux Philippines.
- IndustrieSemiconductors
- AdresseTobelbader Strasse 30, Premstaetten, UNTERPREMSTAETTEN, Austria (AUT)
- Employés26240
- CEOHans Kaltenbrunner