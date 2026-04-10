Négociation Ametek - AME CFD
À propos de AMETEK, Inc.
AMETEK, Inc. (AMETEK), est un fabricant d'instruments électroniques et d'appareils électromécaniques avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La Société commercialise ses produits à travers le monde à travers deux groupes: le groupe des instruments électroniques (GIE) et le groupe électromécanique (GE). GIE propose la conception et la fabrication d'instruments pour les marchés des procédés, de l'énergie, de l'industrie et de l'aérospatiale. GE fournit des solutions de contrôle de mouvement de précision, des systèmes de gestion thermique, des métaux spéciaux et des interconnexions électriques. Ses marchés finaux comprennent l'aérospatiale et la défense, le médical, l'automatisation et d'autres marchés industriels.
- IndustrieElectrical Components & Equipment (NEC)
- Adresse1100 Cassatt Rd,, BERWYN, PA, United States (USA)
- Employés18500
- CEODavid Zapico