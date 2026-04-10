Négociation American Water Works - AWK CFD
À propos de American Water Works
American Water Works Company, Inc. est une société de services d'eau et d'assainissement. Le secteur d'activité de la société, Regulated Businesses, comprend la propriété de services publics qui fournissent des services d'eau et d'eaux usées à des clients résidentiels, commerciaux, industriels, des autorités publiques, des services d'incendie et des ventes pour la revente. La société exploite également des entreprises axées sur le marché, notamment Homeowner Services Group (HOS) et Military Services Group (MSG). Le Homeowner Services Group (HOS) fournit divers programmes de protection de garantie et d'autres services à domicile aux clients résidentiels et le Military Services Group (MSG) conclut des contrats à long terme avec le gouvernement des États-Unis pour fournir des services d'eau et d'eaux usées sur diverses installations militaires. La société a également cinq contrats avec des clients municipaux pour exploiter et gérer des installations d'eau et d'eaux usées et fournir d'autres services connexes par l'intermédiaire de son Groupe des services contractuels (GSC).