Négociation American Tower - AMT CFD

À propos de American Tower Corp

American Tower Corporation (ATC) est une société holding. La Société fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (FPI), qui possède, exploite et développe des biens immobiliers de communications à locataires multiples. Ses segments comprennent les propriétés américaines, les propriétés en Asie, les propriétés en Afrique, les propriétés en Europe, les propriétés en Amérique latine et les services. Son activité principale est l'exploitation immobilière, qui comprend la location d'espaces sur des sites de communications à des fournisseurs de services sans fil, des sociétés de radiodiffusion et de télévision, des fournisseurs de données sans fil, des agences gouvernementales et des municipalités, ainsi que des locataires de diverses autres industries. Le segment immobilier américain comprend des activités aux États-Unis. Le segment immobilier en Asie comprend des opérations en Inde. Le segment immobilier Europe comprend des activités en France et en Allemagne. Le segment immobilier en Afrique comprend des opérations au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Niger, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Ouganda. Le segment immobilier en Amérique latine comprend des activités en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, au Paraguay et au Pérou. Son secteur des services propose des services liés aux tours aux États-Unis.