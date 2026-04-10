Négociation American Homes 4 Rent Cl A Reit - AMH CFD
À propos de American Homes 4 Rent Cl A Reit
American Homes 4 Rent est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur l'acquisition, le développement, la rénovation, la location et l'exploitation de maisons unifamiliales en tant que propriétés locatives. L'objectif principal de la société est de générer des rendements attrayants ajustés au risque pour ses actionnaires par le biais de dividendes et d'une appréciation du capital en acquérant, rénovant, louant et exploitant des maisons individuelles en tant que propriétés locatives. La société possède environ 56 077 propriétés unifamiliales dans 22 États, dont 604 propriétés classées comme étant destinées à la vente. Sa plateforme d'exploitation intégrée offre des fonctions de gestion immobilière, d'acquisition, de construction, de marketing, de location, de finance et d'administration. La société peut chercher à investir dans des unités de condominium, des maisons en rangée et des investissements de dette liés à l'immobilier.