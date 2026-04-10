Négociation American Express - AXP CFD
À propos de American Express Company
American Express Company est une société de paiement intégrée. La Société offre à ses clients un accès à des produits, des idées et des expériences qui renforcent les affaires. Il fournit également des cartes de crédit et de paiement aux consommateurs, aux petites entreprises, aux entreprises de taille moyenne et aux sociétés du monde entier. Ses divers produits et services sont vendus à divers groupes de clients via divers canaux, y compris les applications mobiles et en ligne, le marketing d'affiliation, les programmes de recommandation de clients, les fournisseurs de services tiers et les partenaires commerciaux, le publipostage, le téléphone, les équipes de vente internes et le marketing direct. publicité de réponse. La Société exerce des activités comprenant trois secteurs d'exploitation à présenter : Global Consumer Services Group (GCSG), Global Commercial Services (GCS) et Global Merchant and Network Services (GMNS). Elle exploite un réseau de paiement à travers lequel elle entretient des relations avec des banques tierces et d'autres institutions.
- IndustrieConsumer Financial Services
- Adresse200 Vesey St Fl 50, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés64000
- CEOStephen Squeri