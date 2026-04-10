Négociation Dauch Corporation - DCH CFD
À propos de American Axle & Manufacturing H
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. est un fournisseur engagé dans la conception, l'ingénierie et la fabrication de technologies de transmission et de formage des métaux pour l'industrie automobile. Les secteurs d'activité de la société comprennent la chaîne cinématique et le formage des métaux. Le segment Driveline comprend principalement des essieux avant et arrière, des arbres de transmission, des ensembles de différentiels, des modules d'embrayage, des systèmes d'arbres d'équilibrage et des technologies de déconnexion de la chaîne cinématique. Le segment Driveline comprend également des produits et systèmes de transmission électriques et hybrides pour les camions légers, les véhicules utilitaires sport (SUV), les véhicules utilitaires multisegments (CUV), les voitures particulières et les véhicules commerciaux. Le segment Metal Forming comprend principalement des arbres d'essieu et de transmission, des couronnes et des pignons, des engrenages et des assemblages de différentiel, des bielles et des produits de distribution variable destinés aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fournisseurs automobiles.