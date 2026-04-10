Négociation Amadeus IT Group, S.A. - AMAe CFD

À propos de Amadeus It Group SA

AMADEUS IT GROUP, S.A., anciennement Amadeus IT Holding SA, est une société basée en Espagne engagée dans la fourniture de services des technologies de l'information, principalement pour les industries du tourisme et du voyage. Les activités de la Société sont réparties en 2 segments d'activité :Distribution et Solutions informatiques. La division Distribution offre un Système Mondial de Distribution, un système informatisé de réservation dans le monde entier utilisé comme un point d'accès unique pour la réservation des sièges d'avion, des chambres d'hôtel et d'autres services liés aux voyages par les agences de voyage et les sociétés de gestion de voyage. La division Solutions informatiques offre une gamme de solutions technologiques qui permettent d'automatiser les processus de base pour les fournisseurs de voyage. Ses clients comprennent des transporteurs de services complets et des compagnies aériennes bas prix, les gestionnaires d'hôtel, les opérateurs ferroviaires, les opérateurs de croisière et de ferry, les assureurs de voyage et les compagnies de location de voitures, entre autres. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Afrique et en Australie.