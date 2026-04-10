Négociation Almirall, S.A. - ALM CFD
À propos de Almirall SA
Almirall, S.A. est une société basée en Espagne, se consacrant principalement à la fabrication de produits pharmaceutiques. La Société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments appliqués dans divers domaines thérapeutiques, tels que le système nerveux, le système digestif, la dermatologie, les voies respiratoires, les traitements anti-infectieux, ainsi que des agents antinéoplasiques et immunomodulateurs. Les activités de la Société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Réseau propre, qui met l'accent sur la commercialisation de produits pharmaceutiques sous ses propres marques ; Licences, qui vend les droits des produits à des tiers ; Recherche et développement, qui est responsable de la création de médicaments candidats, ainsi que Dermatologie, qui comprend la vente de médicaments utilisés en dermatologie aux États-Unis. La Société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- AdresseRonda General Mitre, 151, BARCELONA, BAR, Spain (ESP)
- Employés1785
- CEOJorge Gallardo Ballart