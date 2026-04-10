Négociation ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR - ATT.L CFD
À propos de Allianz Technology Trust PLC
ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC est une société d'investissements basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est d'atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'entreprises technologiques cotées. Son portefeuille comprend des placements en actions et a un indice de référence du Dow Jones World Technology Index. Elle diversifie son portefeuille parmi un éventail de sous-secteurs technologiques. Son portefeuille d'investissement comprend des placements dans des secteurs tels que les détaillants généraux, les logiciels, les services financiers, les articles de loisirs, les services de soutien, les médias, l'automobile et les pièces détachées, les voyages et les loisirs, les énergies alternatives, l'électronique et le matériel informatique. Le portefeuille d'investissement de la Société s'étend sur des nombreux pays, notamment les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la France et le Japon. Le gestionnaire d'investissement de la Société est la branche britannique d'Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI).
- IndustrieUK Investment Trusts
- Adresse199 Bishopsgate, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEOEleanor Emuss