Négociation Allianz SE - ALVd CFD
À propos de Allianz SE
Allianz SE est une société de services financiers basée en Allemagne. Elle est Société de portefeuille du Groupe Allianz (Allianz SE et ses filiales). Les segments de la société comprennent Dommages aux biens, vie / santé, gestion d'actifs et entreprises et autres. La Société offre une gamme de couvertures de réassurance, principalement aux entités d'assurance Allianz, ainsi qu'aux clients tiers. Le segment Dommages aux biens propose une gamme de produits et services à la fois pour les particuliers et les entreprises. Le segment Vie / Santé propose une gamme de produits d'assurance vie et santé à la fois individuelle et collective. Le segment gestion d'actifs fournit des produits et services de gestion d'actifs institutionnels et de détail à des investisseurs tiers et fournit des services de gestion d'investissements aux activités d'assurance du groupe Allianz. Le segment d’entreprises et autres comprend la détention et la trésorerie, la banque et les investissements alternatifs.
- IndustrieMultiline Insurance & Brokers (NEC)
- AdresseKoeniginstrasse 28, MUENCHEN, Germany (DEU)
- Employés155411
- CEOMichael Diekmann