Négociation Alexandria Real Estate Equities Inc - ARE CFD
À propos de Alexandria Real Estate Equities Inc
Alexandria Real Estate Equities, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT). La société possède, exploite, développe et se concentre sur les campus collaboratifs des sciences de la vie, de l'agtech et de la technologie dans divers emplacements de cluster. Il développe des campus et des écosystèmes de grappes urbaines. Ses propriétés sont principalement situées à divers endroits, notamment le Grand Boston, la région de la baie de San Francisco, New York, San Diego, Seattle, le Maryland et Research Triangle. Elle compte environ 414 propriétés en Amérique du Nord contenant environ 43,7 millions de pieds carrés louables (RSF) de propriétés d'exploitation et de développement et de redéveloppement de nouvelles propriétés de classe A (en construction), dont 54 propriétés détenues par des coentreprises immobilières consolidées et quatre propriétés. détenues par des coentreprises immobilières non consolidées. Ses propriétés comprennent 601, 611 et 651 Gateway Boulevard; Centre d'Alexandrie pour les sciences de la vie-Durham ; 275, rue Grove ; SD Tech d'Alexandrie et autres.
- IndustrieCommercial REITs (NEC)
- Adresse26 N Euclid Ave, PASADENA, CA, United States (USA)
- Employés559
- CEOJoel Marcus