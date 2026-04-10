Négociation Alcon Inc. - ALC CFD

À propos de Alcon AG

Alcon AG est une société basée en suisse qui se spécialise dans le secteur médical. La Société opère principalement en tant que fabricant d'appareils de soins oculaires. Alcon AG présente ses activités dans deux secteurs: Soins Chirurgicaux et Oculaires. Le segment Soins Chirurgicaux fournit une gamme de produits de chirurgie ophtalmique permettant aux chirurgiens d’obtenir des résultats précis. Son portefeuille de produits chirurgicaux comprend des technologies et des dispositifs pour la cataracte, la chirurgie rétinienne et la chirurgie réfractive, ainsi que des lentilles intraoculaires à la pointe de la technologie (ATIOL) pour traiter les cataractes et les erreurs de réfraction telles que la presbytie et l’astigmatisme. Le secteur de la chirurgie comprend également des solutions viscoélastiques avancées, des solutions chirurgicales, des emballages chirurgicaux et d’autres produits jetables pour la chirurgie de la cataracte et la chirurgie vitréo-rétinienne. Le secteur Soins Oculaires fabrique des lentilles de contact et des produits d’entretien des lentilles, tels que des produits pour la sécheresse oculaire, le soin des lentilles de contact, les allergies oculaires, ainsi que des vitamines oculaires et des analgésiques. La Société propose également une formation continue aux professionnels de l'ophtalmologie.