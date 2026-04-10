Négociation Albemarle Corporation - ALB CFD
À propos de Albemarle Corporation
Albemarle Corporation est un développeur, fabricant et distributeur de produits chimiques spécialisés, qui sert ses clients sur un large éventail de marchés finaux, notamment le stockage d'énergie, le raffinage du pétrole, l'électronique grand public, la construction, l'automobile, les lubrifiants, les produits pharmaceutiques et la protection des cultures. Elle opère à travers trois segments. Le segment Lithium développe et fabrique une gamme de composés de base du lithium, notamment le carbonate de lithium, l'hydroxyde de lithium, le chlorure de lithium, ainsi que des spécialités et des réactifs au lithium à valeur ajoutée, notamment le butyllithium et l'hydrure de lithium et d'aluminium. L'activité du segment Brome comprend des produits utilisés dans les solutions de sécurité incendie et d'autres applications chimiques spécialisées. Sa technologie de sécurité incendie permet l'utilisation de plastiques en améliorant les propriétés ignifuges de ces matériaux. Les trois gammes de produits du segment Catalyseurs comprennent les technologies de carburants propres, les catalyseurs et additifs de craquage catalytique fluidisé et les solutions de catalyseurs de performance.
- IndustrieChemicals - Commodity
- Adresse4250 Congress St Ste 900, CHARLOTTE, NC, United States (USA)
- Employés6000
- CEOJerry Masters