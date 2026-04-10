Négociation Alaska Air Group - ALK CFD
À propos de Alaska Air Group
Alaska Air Group, Inc. s'occupe de l'exploitation de compagnies aériennes. La société exploite deux compagnies aériennes, Alaska et Horizon. La société comprend également McGee Air Services, un fournisseur de services d'aviation. La société opère à travers trois segments : Mainline, Regional et Horizon. Le segment Mainline comprend le transport aérien régulier de passagers et de marchandises à bord d'avions à réaction Boeing ou Airbus d'Alaska à travers les États-Unis et dans certaines parties du Canada, du Mexique, du Costa Rica et du Belize. Le segment régional comprend le transport aérien régulier de passagers par Horizon et d'autres transporteurs tiers sur un réseau de plus courte distance aux États-Unis et au Canada dans le cadre de contrats d'achat de capacité (CPA). Le segment Horizon comprend la capacité vendue à Alaska dans le cadre d'un CPA. Ses opérations Mainline comprennent le service de jet de la famille Boeing 737 (B737) et Airbus A320 (A320 et A321neo) offert par Alaska. Ses activités régionales consistent principalement en des vols exploités par Horizon et SkyWest.